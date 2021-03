Así se refiere el príncipe Harry sobre los paparazzi que tomaron fotos de su madre

William, por su parte, compartió que su preocupación estaba en el futuro, sobre qué pasaría con él, sobre qué no permitiría que le sucediera.

"Cuando algo tan traumático, como la muerte de tu madre, te sucede a los 15 años te rompe, no iba a permitir que me quebrara. Quería que ella estuviera orgullosa de la persona que me convertiría, no quería preocuparla o que el legado que nos dejó a Harry y a mí se destruyera por completo, todo el trabajo, el amor, la energía que nos dio cuando éramos muy jóvenes...".