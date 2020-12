¡Paris Jackson está lista para destronar a Kendall Jenner y Gigi Hadid! (+ Fotos)

"Solo una vez se hizo público", le dijo a Rolling Stone. "Fue odio a mí misa. Baja autoestima, pensar que no podía hacer nada bien, que no merecía la pena vivir".

Con el apoyo de su familia, Paris luchó contra sus problemas. Creció y tuvo más autoestima y se hizo más abierta. También ha aparecido con más frecuencia en eventos públicos, entre ellos desfiles de moda y, más recientemente, en los Grammys 2017, donde impresionó a los espectadores con su look.

E! NEWS > Paris Jackson celebra el final de la quimioterapia de su madre con una conmovedora imagen (+ Foto)

"Estás creciendo frente a nosotros", le dijo Ryan Seacrest de E! en #AlfombraRojaE!. También hará su debut como actriz en la nueve serie de Fox, Star, a finales de año. Sobre la música, Paris no tiene planes para seguir los pasos de su padre.

"Escribo música para mí misma. La uso como una manera de sacar cosas. No es algo que pueda ver con salida profesional", dijo en una entrevista reciente con Carine Roitfeld en CR Fashion Book Edición 10, que la tuvo como portada. "Hay tantos artistas increíbles en mi familia. Si lo hago profesionalmente, cambiaría cómo me siento con la música, lo que no quiero que ocurra".