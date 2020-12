OMG! Ella asegura que Michael Jackson fue asesinado y además teme por la vida de Justin Bieber (+ Foto)

Paris Jackson no ha sido nada tímida al hablar sobre sus problemas personales, sus enfrentamientos con los haters de su fallecido padre, Michael Jackson, y con los suyos propios. Sin embargo, no fue sino hasta ahora que la hija del legendario Rey del Pop se abrió oficialmente para contar algunas intimidades de su vida junto a él.

De esta manera la modelo de 18 años protagonizó la última edición de la revista Rolling Stone, donde además de lucir espectacular en la portada, también aprovechó para revelar algunos de sus secretos mejor guardados.

"Siempre dicen, ‘El tiempo cura'", dijo Jakcson a la publicación. "Pero en realidad no lo hace. Simplemente te acostumbras. Yo vivo la vida con la mentalidad de, ‘Ok, perdí la única cosa que haya sido importante para mi'. Así que al seguir adelante, nada malo que suceda puede ser ni cercanamente tan malo como lo que ya pasé. Así que puedo manejarlo".

Para Paris, su padre fue un ser completamente especial que siempre procuró lo mejor para ella y sus hermanos, así que por más que muchos digan lo contrario, ella confía ciegamente en la inocencia de Jackson en aquellos viejos casos de supuesto abuso infantil. "Imagina a tu padre llorando porque el mundo lo odia por algo que él no hizo", dijo a la revista. "Y para mi, él era lo único que importaba. Al ver mi mundo entero adolorido, comencé a odiar a todos por lo que le estaban haciendo a él. Yo decía, ‘¿Cómo la gente puede ser tan cruel?'"

También, según Paris, su padre no fue víctima de una simple mala praxis, sino más bien de un frío y cruel asesinato. Para ella todo empezó cuando MJ inició el camino hacia su regreso triunfal con el tour This Is It, debido al cual el ídolo pop vivía sus últimos días completamente "exhausto".

