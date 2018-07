Este homenaje de Pentatonix a Michael Jackson es sencillamente alucinante (+Video)

Por si no los conoces, Pentatonix se hizo famoso al ganar la tercera temporada del show de NBC The Sing-Off y después de obtener un Grammy por su canción Daft Punk.

MÚSICA > Janet Jackson está de vuelta… ¡Y en grande! (+ Video)

El grupo que no deja de sorprender en cada una de sus interpretaciones a capela, en esta oportunidad hizo un homenaje a Michael Jackson en el que se puede escuchar desde el hit de The Jackson Five de 1969 I Want You Back, hasta la canción de 1991 Heal the World, incluyendo cada uno de los éxitos musicales del Rey del Pop entre esas fechas. De hecho el video está compuesto por un total de 20 canciones interpretadas en seis minutos.

Además, si le das me gusta al video, puedes conocer más de estos increíbles chicos en el documental que lanzaron la semana pasada titulado: Pentatonix – On My Way Home.

E! NEWS > Russell Crowe asegura que Michael Jackson le jugó bromas telefónicas durante años

El Rey del Pop estaría orgulloso de esta versión de sus temas más famosos, mira el video para que lo compruebes por ti mismo.