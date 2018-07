¿Nicki Minaj usó su video con Beyoncé para acusar a Tyga, el novio de Kylie Jenner, de pervertido?

Mucha gente no está de acuerdo con que Tyga, de 25 años, y Kylie Jennerde 17, estén saliendo por la diferencia de de casi 10 años de edad que existe entre la pareja, y Nicki Minaj dejó bien claro que tampoco apoya esta relación.

VIDEO > El twerking de Nicki Minaj en los Billboard Awards puede derretir tu pantalla.

La rapera seleccionó un atuendo muy peculiar para su video Feeling Myself, el cual fue lanzado el 18 de mayo en Tidal.

La camiseta que Nicki sale usando en el video dice la palabra "Pervertido" junto al número 17, justamente la misma edad de Kylie… Esto podría ser simplemente una casualidad, si Nicki y Tyga no hubieran discutido por el tema Truffle Butter.

Tyga aparentemente filtró su propia version de la canción, una vez que se enteró que Nicki lo había dejado fuera del proyecto, situación con la que Minaj declaró haberse sentido dolida.

THE KARDASHIANS > Kylie Jenner rompe el silencio acerca de su supuesta drogadicción…

Sin embargo, a Tyga no le importa lo que opinen sus detractores y así lo demostró en la canción que lanzó el 19 de mayo donde responde a las críticas.

Esto es lo que Tyga dijo:

I, yeah yeah, got a lot of sh*t, shit to say, so I'ma start of saying this

I could give a f*ck what a magazine say, get off my d*ck

¿Será una simple coincidencia o la rapera se estará vengando de Tyga?

THE KARDASHIANS > Kylie Jenner podría no terminar la escuela secundaria.