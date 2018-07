Cantantes que han dedicado canciones a otros cantantes (+ Videos)

Cualquier episodio puede servirle de inspiración a un cantante al momento de escribir una canción, incluso, otro cantante.

El segundo single del esperado nuevo disco de Rihanna lleva por título Bitch Better Have My Money. Una declaración de pleito a un chica, que a juicio de muchos, es nada más y nada menos que: ¡Beyoncé!

Sí, exactamente... EStamos hablando de la misma canción por la que están acusando a RiRi de plagio.

Según algunos medios y blogs, aunque las dos divas mantienen una amena relación, hay indicios en la canción que habla sobre la mamá de Blue Ivy.

Por ejemplo, la frase "S**t, your wife in the backseat of my brand new foreign car." (M****a, tu esposa está en el asiento trasero de mi carro, que es nuevo e importado), aseguran que es acerca del episodio de haces unos meses en un evento, en el Jay-Z le pidió a Rihanna prestado su Porsche mientras ellos esperaban que llegara su auto.

Este no ha sido el único caso en el que un cantante habla de otro en uno de sus singles. Pero no hablamos de casos obvios como Move Like Jagger o Walks Like Rihanna, vamos a por esas indirectas que se han vuelto obvias en la música: