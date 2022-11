¡Jamie Dornan confiesa que Robert Pattinson lo preparó para el éxito de Christian Grey!

Todos saben que la película Cincuenta Sombras de Grey probablemente dispare la carrera de Jamie Dornan al cielo y, por lo tanto, prepararse para interpretar a Christina Grey debió representar una gran presión para el sexy actor...

OMG! Mira a Dakota Johnson desnuda en el videoclip del soundtrack de Cincuenta sombras de Grey.

Ya falta muy poco para que la película llegue a los cines y Dornan contó que acudió a su amigo, Robert Pattinson, para que lo ayudara con la conmoción que está causando el film. Bien saben que Rob tiene un poco más de experiencia en este tema de fanáticas enamoradas.

"Gente que he conocido recientemente, otros actores y gente que pasa por los estudios me dice, ‘¿estás listo?'", dijo Jamie a Variety acerca de cómo se prepara para la locura que se desatará a su alrededor.

"He estado cerca a Rob lo suficiente como para ver lo que ha pasado a su alrededor", agregó.

E! NEWS > Dos cosas que no verás en la película de Cincuenta sombras de Grey.

¿Qué consejo le habrá dado el vampiro a Jamie?

"No recuerdo de qué hablamos la última vez que nos vimos. Creo que nos emborrachamos".

Borracho no miente, así que estamos seguros de que le dio buenos consejos...

Hablando de borracheras, recientemente Jamie confesó haber tomado un poco de más y haber escrito en su Twitter, "Me desperté al día siguiente y vi que escribí un twit que decía, ‘Navidad'", dijo. "No se si planeaba decir algo más... Me hizo desear no saber mi clave de Twitter".

E! NEWS > Jamie Dornan contó cómo se entrenó para las escenas de sexo de Cincuenta Sombras de Grey (+ Foto)

La verdad es que... ¡A nadie le importa que Jamie haga twits borracho!