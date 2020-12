¿Cuáles fueron los momentos más Kardashian del año? (+ Fotos)

Brian Prahl/Splash News

En menos de cinco horas unas 400 mil personas le dieron "like" a la imagen.

En medio de muchos mensajes de felicitaciones, hubo uno que se destacó por encima de todos. Fue el retweet que le hizo el padre de Nori, es decir, Kanye West.

"YENDO A CASA AHORA MISMO", escribió el rapero. ¿Pueden culparlo?

Pero no crean que el esfuerzo de Kim Kardashian llegó hasta ahí…

En diciembre la estrenada madre fue capturada luciendo un espectacular bikini cuando disfrutaba de las playas de Miami. Con respecto a esto ella dijo: "Estábamos en Miami por la gira y mis amigos y yo tuvimos una mañana libre, y estábamos como ‘Vamos a la playa'", le a Hollywood Reporter, "Llegamos a la playa, nos dimos la vuelta y vemos a todos esos paparazzis. Dije ‘no, no vamos a la playa'. Entramos y yo estaba como, ‘No creo que esté lista todavía, yo no quiero que me vean… todavía no estoy… ¡Bikini listo!".

Aunque no lo crean ella dudo de si podía o no usar la pieza: "Vi una foto" admitió, "No estaba mal, creo que todavía tengo bajar cerca de 4 kilos".