¡Una navidad muy Kardashian! (+ Video)

Una ves más los Kardashian prepararon un episodio especial para celebrar la navidad y despiedir el año por todo lo alto, como sólo ellos saben hacerlo.

Acompaña a la familia más controversial de Hollywood a recordar navidades pasadas y a revivir sus mejores experiencias durante esta época del año.

En este Keeping Up With The Kardashians: A Very Merry Christmas veremos footage nunca antes visto de Kim, Kourtney, Khloé, Rob, Kris y el resto de la familia. Y ademas nos darán un vistazo al proceso de producción de su acostumbrada, y en esta oportunidad poco convencional, tarjeta de navidad.

Este episodio especial estrena el domingo 22 de diciembre a las:

Colombia - 9:00 PM

Chile - 11:00 PM

Argentina - 21:00 Hs.

México - 9:00 PM

Venezuela - 9:00 PM