Katy Perry Vs. Lady Gaga... ¡Guerra de sirenas!

¡Lady Gaga! Desde el entorno de la voz de Born This Way creen que Katy les robó la idea de sirena, dado que Gaga ya había elegido ese look para su nuevo alter ego, Yuyi.

Aunque las dos podrían recibir la queja por lo mismo de parte de Bette Miller quien en sus shows canta como una sirena desde hace tres décadas.

En fin, Perry contó que LaChapelle fue el encargado de armar el escenario: "Fue muy divertido. Me pusieron el pelo color púrpura, como lo tuve el verano pasado". Incluso, no descartó quedarse con el traje para una futura celebración de Halloween.

¿Se imaginan qué pasaría si invitan a las tres divas a la misma fiesta y tienen la misma idea?