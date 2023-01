Janick Maceta y otras misses hablan del desempeño de Miss Perú, Alessia Rovegno, en la preliminar

Sin embargo, en los últimos reviews, Alessia salió del top de varios expertos y misólogos, quienes aseguraron que su desempeño en la competencia preliminar estuvo un poco frío y no fue de impacto. Otros aseguraron que su estilismo no fue el más óptimo, y que su cabello estaba descuidado, asegurando que "no estaba a la altura de la competencia preliminar".

Sin embargo, Janick Maceta, la recordada Miss Perú 2020, quien quedó segunda finalista en el certamen internacional, le dio su visto bueno. En su cuenta de Instagram compartió imágenes del traje típico de Alessia destacando su atractivo físico. "¡Bella!"