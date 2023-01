Shakira con Bizarrap: Todas las indirectas y bombas que lanza contra Piqué

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión": Piqué fue campeón con la Selección de España en 2010, durante Sudáfrica 2010, Mundial donde se conocieron.

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú": Shakira hace referencia a su legendario tema de 2009, por lo que si vamos a esa letra podemos saber lo que quiere esa loba: "Ni tipos muy lindos, ni divos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero".

"A tí te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú": En Elle Shak dijo: "Creo que esos detalles son de alguna manera demasiado privados para compartirlos". Agregó: "No de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice Puse mi carrera en segundo plano y vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un sacrificio de amor".

"Esto es para que notifiquen, así que trague, trague, mastique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques".