Niurka aconseja a Bad Bunny sobre sus fans

"Todo mundo esperaba que saliera y le dijera algo a la gente, pero nunca pasó (…) a mi me hubiera gustado que él saliera y dejara algo a toda esa gente que sufrió esa situación, pero no dijo nada ni tocó el tema", expresó.

Asimismo le recordó su reciente incidente con una fan que debido a la controversia ha disminuido la popularidad de sus canciones:

"Entre lo de los boletos y esta grosería aunque tú hayas dicho que no vas a permitir que te pongan celulares en la cara, no importa, esa no es la forma. La forma es el diálogo".