El nuevo proyecto de Bad Bunny: Una serie gay

Mientras los fans están expectantes ante el mensaje "me van a extrañar" que puso en Twitter, ahora revelan que se embarca en un proyecto de la TV.

Según informa en exclusiva Deadline: "Netflix ha conseguido una adaptación en serie de la novela juvenil número 1 en ventas del New York Times de Adam Silvera". Se trata de They Both Die at the End (Ambos mueren al final).