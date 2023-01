Videos relacionados : El majestuoso look de Selena Gomez en la alfombra roja de los Globos de Oro 2023

¡Selena Gomez se vistió para conseguir su sueño de tener un Globo de Oro!

La cantante de "Rare" salió a la alfombra roja de los Globos de Oro 2023 este 10 de enero con un atuendo que acaparó los titulares. El conjunto de Selena para la noche contó con un vestido de terciopelo hasta el suelo con llamativas mangas moradas. Selena combinó el vestido con un anillo de diamantes y aretes de De Beers.

Para sus mechones, la estilista Marissa Marino colocó el cabello de Selena en una cola de caballo alta usando un gel fijador y una bruma brillante. (Vea todas las estrellas en los Globos de Oro 2023 aquí).

Después de todo, un look como éste sólo encaja con lo especial que es esta noche para Selena. La estrella está lista para su primer Globo de Oro, obteniendo una nominación en la categoría Mejor Interpretación de una Actriz en una Serie de Televisión - Musical o Comedia por su trabajo en Only Murders in the Building.

Si bien, sí, muchos elogios parecen surgir naturalmente para la talentosa Selena Gomez, la joven de 30 años tiene la teoría de que en realidad manifestó esta misma nominación hace años.