Jenna Ortega revela lo que espera de la segunda temporada de Merlina en los Golden Globes 2023

Jenna está nominada a mejor actriz de serie de televisión de comedia o musical, junto a Quinta Brunson de Abbott Elementary's, Jean Smart de Hacks', Selena Gomez por Only Murders in the Building y Kaley Cuoco por The Flight Attendant.

Respecto a la primera temporada, Jenna reconoció que toda la experiencia de Merlina fue una muy placentera y oportuna.