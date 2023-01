Viaja al pasado con estos momentos épicos de los Golden Globes 2003

The Edge & Bono

Bono levantó las cejas cuando llamó al premio de U2 a la Mejor Canción Original como "realmente, realmente jod*damente brillante" durante su discurso de aceptación. Él y su compañero de banda The Edge aceptaron el premio por la canción de su banda "The Hands That Built America", que apareció en Gangs of New York.