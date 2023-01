Todas las explosivas revelaciones de Spare, las memorias del príncipe Harry

Harry revela sus asesinatos durante la guerra

Al describir su tiempo sirviendo en Afganistán como piloto de helicóptero Apache, Harry escribe que mató a 25 combatientes talibanes, una revelación que llevó a un portavoz de los talibanes a acusar a la realeza de cometer crímenes de guerra después de que se informara sobre esa anécdota.

"No fue una estadística que me llenó de orgullo, pero tampoco me avergonzó", escribe Harry. "Cuando me sumergí en el calor y la confusión de la batalla, no pensé en ellos como 25 personas. No puedes matar a las personas si las ves como personas. En verdad, no puedes lastimar a las personas si las ves como personas. Eran piezas de ajedrez sacadas del tablero, los malos eliminados antes de que maten a los buenos".

El ejército "me entrenó contra ellos", continúa, "y me entrenaron bien".

El coronel retirado del ejército británico Tim Collins se ofendió y le dijo a Forces News en respuesta a lo que Harry transmitió en Spare, "Así no es como te comportas en el ejército, no es como pensamos. Ha defraudado gravemente al bando. No hacemos muescas en la culata del rifle. Nunca lo hicimos".

Otro excoronel, Richard Kemp, que comandó una operación en Afganistán en 2003, tampoco estuvo de acuerdo con la caracterización de Harry de tratar a las fuerzas enemigas como "piezas de ajedrez" o menos que humanas. "Ese no es el caso en absoluto, y esa no es la forma en que el ejército británico entrena a las personas", dijo Kemp a BBC News, y señaló que compartir estos detalles "en términos tan crudos ahora" podría "socavar" la seguridad de Harry.

"Reaviva viejos sentimientos de venganza que podrían haber sido olvidados", dijo Kemp, y agregó que fue "una vergüenza en muchos sentidos porque es un hombre muy valiente que fue a Afganistán voluntariamente, tuvo que luchar contra la política del gobierno para llegar allí, y tenía una reputación fantástica por su coraje en la acción y también por la forma en que defendía a los soldados heridos".