Jennifer Coolidge, Hilary Swank, Jennifer Hudson y más estrellas presentarán los Golden Globes 2023

Las estrellas se unen al grupo de presentadores previamente anunciado, que incluye a Ana de Armas, Billy Porter, Jamie Lee Curtis, Michaela Jaé Rodríguez, Natasha Lyonne, Tracy Morgan, Niecy Nash-Betts, Nicole Byer, Quentin Tarantino, Ana Gasteyer y Colman Domingo.

Además de presentar en la entrega de premios, Coolidge es una de las nominadas. Ella está en la categoría de Mejor Actuación de una Actriz en un Papel de Reparto en una Miniserie, Serie de Antología o Película para Televisión por su trabajo en The White Lotus. A ella la acompañan su coprotagonista Aubrey Plaza, Danes por Fleishman Is in Trouble, Nash-Betts por DAHMER – Monster: The Jeffrey Dahmer Story y Daisy Edgar-Jones por Under the Banner of Heaven.