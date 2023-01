El príncipe Harry habla sobre la posibilidad de reconciliarse con la familia real

El hombre de 38 años agregó: "No estoy seguro de cómo la honestidad está quemando puentes. Ya sabes, el silencio solo permite que el abusador abuse. ¿Verdad? Así que no sé cómo permanecer en silencio mejorará las cosas".

"Aunque me gustaría tener una reconciliación, me gustaría rendir cuentas", dijo Harry. "Me las arreglé para hacer las paces durante este tiempo con muchas cosas que sucedieron. Pero eso no significa que lo dejaré pasar".

El duque dijo: "El perdón es 100% una posibilidad porque me gustaría recuperar a mi padre. Me gustaría recuperar a mi hermano. Por el momento, no los reconozco, tanto como probablemente ellos no reconozcan". a mí."