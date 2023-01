Lorena Herrera también fue a casting con Sergio Andrade: "Me pidió al final que me desnudara"

Luego de ser citada en un "hotel horrendo" por la colonia Cuauhtémoc, a donde pidió a su hermano y a uno de sus amigos que la acompañaran, Sergio Andrade le demandó que caminara desnuda frente a él como parte de la audición:

"[Sergio Andrade] era muy correcto, me puso a actuar de diferentes cosas, él estaba muy contento, me dijo: 'Ve a platicar con Gloria'. Voy a platicar con Gloria y me dice: 'Ahora es cuando te tienes que quitar la ropa' y le dije: 'No, no me la voy a quitar' y me dice: 'Es que tú me prometiste', se puso a llorar, me dijo que iba a perder el trabajo si yo no lo hacía, me dio como cosita y dije como: 'Bueno, no pasa nada' era medio salvaje yo y dije: 'Si este tipo a mí me trata de tocar, aquí lo golpeo' y sabía que estaba mi hermano afuera", detalló. "Salí y [Sergio] me comentó: 'ya te dijo Gloria, quítate la ropa y caminas para adelante'".