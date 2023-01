Geraldine Bazán recuerda haber sido reclutada por el equipo de Gloria Trevi y Sergio Andrade

"Me acuerdo que entramos en una casa y entonces a mí me metieron a un cuartito, 'aquí espérate y ve pensando porque vas a hacer una escena', y entonces como que en otro cuarto tenían a otra de las niñas", relató Bazán. "Entonces me dijeron, 'ay, que tu mamá te espera acá', porque mi mamá fue conmigo. Mi mamá me esperó en el coche cinco minutos, a los cinco minutos yo escuché que tocó y que entró y entonces sí, me hicieron el casting, me puso a cantar, yo creo que tenía como unos 13".

Según Geraldine, quien también contó su experiencia en Secretos de villanas, fue gracias a la protección de su madre Rosalba que no ocurrió nada malo.

"Mi mamá en ese momento vio cosas complicadas o raras, o que no era un casting normal, y simplemente me dijo 'vámonos' y nos fuimos", dijo Bazán. "La verdad es que al poco tiempo se soltó la bomba de todo lo que sucedía".