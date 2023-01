Shawn Mendes estrena un nuevo look rapado para 2023 y tienes que verlo

Él dijo que después de hablar con su equipo y profesionales de la salud, quedó claro que necesita tomarse más tiempo para "conectarse a tierra". Y agregó, "Esto no significa que no haré música nueva, y no puedo esperar para verlos de gira en el futuro. Sé que todos han estado esperando tanto tiempo para ver estos shows, y me rompe el corazón decirles esto, pero les prometo que volveré tan pronto como me haya tomado el tiempo adecuado para sanar".

Mira más fotos de las épicas transformaciones de cabello de las celebridades a lo largo de los años: