Dan Benson de Wizards of Waverly Place explica por qué entró en el mundo de la pornografía

"Básicamente, cuando estaba en el programa Wizards of Waverly Place, recibía mensajes de personas todo el tiempo, algunas de ellas eran mujeres que me parecieron increíblemente atractivas", explicó Dan en su publicación del 7 de enero. "Resulta que enviar mensajes a esas mujeres, que resultaron no ser quienes decían ser, no fue la mejor idea, porque les enviaba fotos de desnudos y ellas las tomaban y luego las publicaban en sitios web".

Dan recordó que eventualmente sus fotos y videos estaban "por toda la web". Al calificar la experiencia de "bastante traumática", señaló que trató de sacar el material completamente de Internet.