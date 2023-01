¿El embarazo de Maite Perroni cambiará los planes de RBD?

"Lo de Maite no va a cambiar los planes de RBD, ellos ya sabían que Maite estaba embarazada y si continuaron con los planes que se vienen del grupo es porque @maiteperroni aceptó y no me sorprendería", destacó en Twitter la cuenta de fans @RBD24HorasArg. "Maite siempre fue una mujer valiente y trabajadora… no se preocupen rebeldes".

Rosas dejó un corazón rojo en el tuit, dándole así un poco de tranquilidad a los seguidores del grupo mexicano.

Cabe destacar que la noticia del embarazo de Maite no fue demasiado sorprendente para sus followers más fieles. Después de todo, desde octubre pasado, cuando se casó con Tovar, se empezó a rumoras que la estrella de 39 esperaba un bebé con el productor.