¡Top 20 de E!: Las mejores series de 2022

14. House of Dragon

Si no la has visto ve corriendo a hacerlo porque es el primer spin off de Game of Thrones y las expectativas de los fans fueron bien superadas. Una serie llena de buenos personajes, actuaciones, intriga, sexo y muchos detalles sobre la Casa Targaryen, además ¿quién no quiere ver a Matt Smith después de The Crown, con un personaje completamente opuesto? Y con una 2da temporada confirmada. Disponible en HBO Max.

13. Black Bird

Una miniserie de drama escrita por Denis Lehane, basada en la autobiografía In with the devil: a fallen hero, a serial killer, and a dangerous bargain for redemption, de James Keene sobre la historia real del asesino serial Larry Hall. Episodios llenos de tensión con actuaciones maravillosas por parte de Paul Walter Hause por interpretar al asesino de una manera escalofriante y la de Taron Egerton por interpretar a un futbolista estrella quién es condenado a 10 años de prisión excepto si accede entrar a una prisión de máxima seguridad y hacerse amigo de este asesino serial, para conocer sus secretos a cambio de su libertad. Disponible en Apple TV+.

12. Euphoria

El furor y la espera de esta serie este 2022 ha sido indiscutible, creada, escrita y dirigida por Sam Levinson es una de las más vistas en la plataforma y por esto le han renovado su 3era temporada en 2024. El camino de una persona adicta es muy complejo y lleno de etapas y eso Rue los ha dejado claro. Ademas de ser una serie que ha visibilizado y generado debate con temas sobre la salud mental, drogas, sexo, ansiedad, juventud y personajes LGBTQ importantes en un momento actual y en una secundaaria intolerante. Además de las buenas actuaciones que han posicionado a jóvenes actores en Hollywood. Disponible en HBOMax.

11. Hacks

Una comedia dramática brillante con dos temporadas y una 3era confirmada, creada por Lucia Aniello, Paul W. Downs, y Jen Statsky. Protagonizada por Jean Smart y Hannah Einbinder que hacen una dupla maravillosa, una comediante famosa, diva que bien nos recuerda a una Joan Rivers y una asistente, humorista desesperada y desempleada. Poder ver en pantalla a distintas generaciones con temas actuales y profundos como buena comedia y con diálogos brillantes es sin duda una de las series de la temporada. Disponible en HBO Max.

10. Señorita 89

Un thriller mexicano, producida por Pablo Larraín y Juan de Dios Larraín, dirigida por Lucía Puenzo y Nicolás Puenzo. Una crítica al mundo oscuro de los certámenes de belleza, los estereotipos en latinoamérica durante los años 80 dónde menos se cuestionaban estos concursos y la presión y negociaciones que debían seguir sus candidatas. Con actuaciones maravillosas entre ellas Ilse Salas, Bárbara López, Natasha Dupeyrón, Ximena Romo, entre otras actrices es una serie con una temática aún vigente. Disponible en Starz.