¿Team Big o Team Aidan? La autora que inspiró Sex and the City resuelve este viejo debate

"Los judíos calvos de Estados Unidos, gracias", tuiteó una persona, mientras que otra respondió con entusiasmo, "¡SÍ! ¡Equipo Harry hasta el final!".

Cuando se trata de dónde están las cosas en el universo de Sex and the City en este momento, el matrimonio de Carrie con Big llegó a un final trágico cuando él, ¡alerta de spoiler!, murió mientras se ejerrcitaba en un Peloton en el primer episodio del reboot de Sex and the City, And Just Like That…

Sin embargo, hay algunas noticias potencialmente buenas en el horizonte para los fanáticos de Aidan. En agosto, se reveló que John Corbett aparecerá en la segunda temporada de And Just Like That... en "un arco sustancial de varios episodios".