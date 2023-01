Julia Fox revela cómo es su relación actual con Kanye West y si alguna vez habló con Kim Kardashian

¿Julia Fox ha estado en contacto con su ex Kanye West o Kim Kardashian?

Durante su aparición como invitada en el episodio del 4 de enero de Watch What Happens Live With Andy Cohen, la actriz, que salió brevemente con el diseñador de Yeezy a principios de 2022, no se contuvo a la hora de revelar su posición actual.

"No he hablado con Kanye en casi un año", le dijo a Andy Cohen, "y he estado en la misma habitación que Kim, pero nunca hemos hablado de nada".

¿Te preguntas por qué no hablaron aunque estaban en el mismo espacio?