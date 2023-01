El Kun Agüero confesó por qué hizo enojar a Messi en medio del triunfo de Argentina

"Llegó un momento en el que de repente me empezó a doler acá atrás, me agarraban puntadas fuertes. Ya llegando al córner no podía más. Dije, ‘No voy a dar la vuelta ni en pedo'. Llegaba a dar la vuelta y terminaba en un hospital porque no podía más", aseguró.

Una mirada más tarde, Leo comprendió y bajó de la espalda del Kun. "Todo bien, sos campeón del mundo, pero me estás rompiendo la espalda. Ahí bajó y ya está", bromeó.

En medio de su relato, Sergio vio un comentario de un usuario que le dijo, "Qué lindo pedalín tenías".