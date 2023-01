¿Ellie Goulding engañó a Ed Sheeran con Niall Horan? ¡Ella finalmente responde!

Ellie Goulding está usando TikTok para desacreditar un rumor de larga data sobre su vida amorosa.

El 31 de diciembre, la estrella pop británica compartió un video de ella bailando la canción de Harry Styles "As It Was", lo que provocó que un usuario comentara, "no puedo creer que engañaste a ed con niall pero la partes", refiriéndose a Ed Sheeran y Niall Horan, con quienes ella provocó rumores de romance en 2013.

Goulding respondió, "¡¡Falso!! Pero también pártela".