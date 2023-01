Murió la influencer española Elena Huelva

Elena, que fue diagnosticada con sarcoma de Ewing en 2016, ya llevaba varios días advirtiéndole a sus seguidores que no se sentía bien.

"Hoy me he despertado no de la mejor forma, es más nada bien, un muy susto", compartió en su última publicación, apenas unas horas antes de fallecer. "Están siendo días muy difíciles, están siendo muy complicados cada vez más, pero como sabéis yo soy más fuerte, y más complicada".