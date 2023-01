Poncho Herrera aclara su relación con los RBD y supuesta cifra que ofrecieron para el reencuentro

No obstante, las especulaciones no han parado, por lo que el mexicano de 39 años fue a Twitter para aclarar lo que se está diciendo sobre su relación con Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann...

"Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento", comenzó Poncho en su comunicado. "Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones".