Khloé Kardashian hace una inesperada confesión sobre su último cambio de look

A lo largo de los años, Khloe ha demostrado que toma riesgos en los departamentos de belleza y moda.

"Nunca me gusta quedarme con un look por mucho tiempo", le dijo a People en septiembre de 2020. "Cabello corto, gran glamour, labios brillantes, nombra un look, lo he probado".

Como ella lo expresó, "Para mí, la belleza debería ser cualquier cosa menos aburrida. Es una forma de autoexpresión. Realmente no hay bien o mal, se trata más de cómo te hace sentir".