Lamar Odom revela si le gustaría reconciliarse con Khloé Kardashian

En 2015, o dos años después de su ruptura, su vida dio un vuelco cuando lo pusieron en soporte vital después de una sobredosis casi fatal. A pesar de su separación, Khloé corrió al lado de Lamar mientras luchaba por su vida.

"Ella me limpiaba el trasero", dijo sobre el cuidado de su ex. "No hay nada más real que eso. Y ella me traía fotos de mi madre y mi abuela para ayudarme con mi memoria. Definitivamente especial".

Ahora, el exjugador de Los Lakers de Los Ángeles dice que está más fuerte que nunca. "Estoy más concentrado que nunca en mis años de campeonato", dijo. "Tengo el mismo enfoque. Ya no vivo la vida como un drogadicto".