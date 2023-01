La indirecta de Miley Cirus a su exesposo Liam Hemsworth por su cumpleaños

Videos relacionados : La indirecta de Miley Cirus a su exesposo Liam Hemsworth

Miley Cyrus llega al 2023 con un fuerte mensaje, ¿es para su ex?

Antes de recibir el Año Nuevo, la estrella del pop sorprendió a sus seguidores de Instagram al anunciar que hay nueva música en el horizonte. En pocas palabras, subtituló su publicación del 31 de diciembre, "AÑO NUEVO, MILEY NUEVA, NUEVO SENCILLO".

Miley incluso compartió una pequeña parte de la melodía, titulada "Flowers", mientras cantaba la letra: "Puedo amarme mejor que tú".

La artista de 30 años también anunció que su canción saldrá el 13 de enero, que resulta ser el cumpleaños de su exmarido Liam Hemsworth. Si bien Miley aún no ha comentado si su nueva música estaba destinada o no a coincidir con el cumpleaños de su ex, está claro por la letra que la canción está plagada de significado.

Además, el mes de enero es importante para la ex pareja, que finalizó su divorcio en enero de 2020. En ese momento, una fuente cercana a Liam le dijo a E! News que ambos estaban ansiosos por cerrar este capítulo en sus vidas.