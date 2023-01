Revelan que Piqué le dio el visto bueno a Shakira sobre Te Felicito y Monotonía

Shakira protagonizó un radical cambio de look, volvió a la televisión y estrenó nueva música hablando de desamor.

Te Felicito junto a Rauw Alejandro se convirtió en un hit, dando supuestos indicios de lo que llevó a terminar una relación de 11 años. Después vino Monotonía, una bachata con Ozuna donde el video vimos como un supuesto Piqué le disparó al corazón

"Me lo advirtieron pero no hice caso, me di cuenta que lo tuyo es falso".