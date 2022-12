Se filtraron explosivos mensajes y amenazas de Cami Homs contra Rodrigo de Paul y TINI

"Todo esto empieza por mensajes de WhatsApp que Camila le envió a De Paul. Él se preocupa al leer estos mensajes, que tienen un contenido irreproducible, y empezó a llamar a su entorno y abogados", contó Guido Záffora en Intrusos (América TV).

Leyeron: "Todavía no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea". "Yo me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz".