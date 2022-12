Kim Kardashian revela por qué tiene un código de vestimenta para sus empleados

Esta no es la primera vez que Kim comparte una idea de por qué tiene afinidad por el minimalismo. Después de presentar una colección para el hogar bajo su línea SKKN by Kim, habló sobre por qué eligió esculturas de concreto y varios tonos de piedra.

"Me parece que hay tanto caos en el mundo que cuando llego a casa, el diseño minimalista crea una sensación de tranquilidad y calma", le dijo a Architectural Digest en septiembre. "He dejado que mis hijos decoren sus propias habitaciones, pueden volverse locos con los colores que quieran, pero en la parte principal de la casa, me gusta mucho la tranquilidad que trae el minimalismo".

Kim continuó, "Para estos nuevos accesorios para el hogar, quería asegurarme de que realmente complementaran la línea para el cuidado de la piel y que estuvieran diseñados para exhibir mis productos y elevar cualquier hogar con una elegancia moderna y minimalista".