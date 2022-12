Lily Collins reacciona a las comparaciones entre Emily in Paris y Sex and the City

Sex and the City y Emily in Paris tienen el mismo diseñador de vestuario

Hay una razón por la cual Carrie Bradshaw y Emily Cooper son íconos de la moda, ¡Patricia Field las vistió! Aunque no regresó para el reboot de Sex and the City, And Just Like That..., Patricia trabajó como diseñadora de vestuario en SATC durante las seis temporadas y para ambas películas.