22 momentos de la Cultura Pop que definieron 2022

El Super Bowl ofrece un espectáculo de medio tiempo espectacular

Los L.A. Rams no fueron los únicos campeones en el Super Bowl 2022. Las leyendas del hip-hop Kendrick Lamar, Mary J. Blige, Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem subieron al escenario para un show de medio tiempo épico y nostálgico, interpretando "The Next Episode", "Family Affair", "Lose Yourself" y más éxitos de los 90s y 00s.

"Estoy muy orgullosa de mí misma y nunca pensé que sería capaz de decir eso en mi vida", le dijo Mary a Apple Music después del éxito. "Ni siquiera tengo las palabras para explicar cuán completo y cuán grande fue ese logro. Me sentí tan fuerte. Me sentí, en primer lugar, agradecida de que me lo pidieran, pero definitivamente sentí que me gané ese momento."