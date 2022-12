Silvina Moschini y el camino ideal para emprender en 2023

Si estás pensando en iniciar tu propio negocio, Silvina Moschini, la primera mujer latinoamericana en fundar una compañía valuada en más de mil millones de dólares, nos da la fórmula para lograrlo.

"Me di cuenta cuando estaba en una compañía y no me gustaba cómo las cosas se hacían", confesó la emprendedora argentina a E!; motivo que la impulsó a construir un lugar en donde sus ideas fueran valoradas y las voces de las mujeres se pudieran hacer oír.