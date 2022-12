Un repaso por las transformaciones más impactantes de las estrellas en 2022

Ireland Baldwin

"Haz cosas que te asusten".

Ese es el consejo interno que inspiró a la modelo a estrenar un rapado rubio platinado este agosto.

"No me digas que no haré algo porque lo haré", subtituló Baldwin las instantáneas de Instagram, y agregó, "rapada por @hairmettle" y etiquetó a su estilista Hannah Bonetti.

En sus Historias de Instagram, la joven de 26 años explicó que su "cabello fue destruido por años de decoloración, modelaje y mi*rdas" a partir de los 17 años.

"Hace mucho tiempo que se necesitaba un reinicio/actualización", continuó Baldwin. "Siempre quise hacer esto, pero siempre tuve miedo. Ahora que no me importa lo que piensen los demás, me siento más hermosa que nunca".