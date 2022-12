Los extraños rituales que Adamari hace para Año Nuevo

Asimismo recordó de la vez en la que usó doble calzón de diferentes colores para atraer prosperidad.

- ¿Cuáles rituales te han funcionado?

"Todos en su momento me han funcionado. Recuerdo una vez que me puse los dos calzones, el rojo y el amarillo a la misma vez que creo que es para dinero y prosperidad, que fue un año muy bueno, y el rojo para el amor; lo del agua para atrás para que se vaya lo malo, lo de las maletas para viajar mucho, todos me han funcionado.

-¿Qué aprendiste en este 2022?

"He tenido un año donde he sabido valorar el trabajo y agradecerlo. Creo que lo que he aprendido es aprender a disfrutar cada etapa, sentirla, vivirla, enfrentarla, y seguir hacia delante".