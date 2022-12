Las 30 mejores películas del 2022

27. All the Beauty and the Bloodshed

Dirigida por Laura Poitras y ganadora del León de Oro en Venecia es un documental que cuenta la obra artística y la vida privada de Nan Goldin, fotógrafa americana de una manera muy original. Una parada obligada para conocer las razones de Goldin y su grupo militante P.A.I.N (Prescription Addiction Intervention Now) y porqué deciden ir en contra de una familia tan poderosa como los Sackler, dueños de una farmacéutica que vendía un opioide muy popular y que causo aproximadamente 70 de muertes e infinidades de adictos, entre ellos la misma fotógrafa. Próximamente en streaming.