Kim y Khloé Kardashian ayudan a los más necesitados junto a North, True y Dream

Esta no es la primera vez que las Kardashian celebran el trabajo de Alexandria House. A lo largo de los años, la familia ha apoyado abiertamente a la organización sin fines de lucro, con Kim organizando una fiesta para la organización y las mujeres a las que ayuda durante un episodio de 2017 de Keeping Up With the Kardashians que destaca la crisis de personas sin hogar en Los Ángeles.

"Solo quiero generar conciencia sobre este problema", dijo en ese momento, "porque siento que hay mucho que se puede hacer en nuestra comunidad y comienza simplemente con obtener la información".

En 2018, Kim dijo que el episodio inspiró una donación de un millón de dólares a Alexandria House. "Acabo de hablar por teléfono con los productores de nuestro programa que me informaron que, desde que se emitió nuestro episodio sobre personas sin hogar, @ahouse_la se ha visto inundado con donaciones de personas que estaban muy conmovidas", tuiteó. "¡GRACIAS a aquellos que han ayudado a marcar la diferencia!"