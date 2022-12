Jordyn Woods niega haberse burlado de los labios de Kylie Jenner

Kylie también recordó el incidente y la decisión de romper los lazos con su mejor amiga durante la reunión de Keeping Up with the Kardashians de 2021.

"Jordyn y yo tuvimos una conversación después de eso", dijo la magnate de Kylie Cosmetics. "Cuando éramos amigas, nunca pensamos que no seríamos amigas. Fue algo así como de la noche a la mañana".