Las 10 peleas de celebridades más random de 2022

Las ex comadres y compañeras de Acapulco Shore llevan un tiempo distanciadas. La misma Manelyk comentó que no se hablan desde que Karime decidió apoyar a Jawy Méndez, antes que a ella durante su ruptura.

Pero el no hablarse no les impidió lanzarse varias indirectas. La guerra la comenzó Karime al publicar un TikTok en el que insinuó que Mane era una "traicionera". Ella no quedó callada y le contestó en una historia de Instagram.

Las indirectas continuaron de ida y venida, lo más impactante fue que Mane comparó a Karime con Karla Panini. Justo después saldría el trailer de Acapulco Shore con un video de Karime besándose con Jawy.