H&M retira la colección de Justin Bieber tras las duras críticas del cantante

Justin criticó originalmente a H&M en sus Historias de Instagram el 19 de diciembre, diciéndoles a sus seguidores que no estaba contento con la tienda y su decisión de sacar provecho de su imagen y marca sin su consentimiento.

"No aprobé nada de la colección de merchandising que pusieron en H&M", escribió el joven de 28 años, "todo sin mi permiso y aprobación".

El fundador de Drew House continuó, "Yo no lo compraría si fuera tú. La mercancía de H&M que hicieron de mí es basura y no la aprobé, no la compres".