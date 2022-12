Maite Perroni se encuentra sufriendo una terrible pérdida: "Tengo el corazón partido en mil cachitos"

"Uffffffff, sí que duele!!! Cómo no me van a hacer falta mi gordo y sus ronquidos que se hacían sonar sin consideración… cómo no extrañarte Sancho hermoso si solo sabías dar amor. Tengo el corazón partido en mil cachitos, ojalá q tu alma sepa cuánto te amo y cuánto te extraño. Espero que hayas sido muy feliz con esta familia q se derretía de amor por ti"!