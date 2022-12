Todo lo que sucedió en el universo Kardashian-Jenner en 2022

Kourtney Kardashian y Travis Barker intentan tener un bebé

Kourtney Kardashian se sinceró sobre su viaje de fertilización in vitro con su esposo Travis Barker a principios de este año.

"Realmente afectó mi salud y mentalmente", explicó la estrella de reality durante el episodio del 4 de octubre del podcast Not Skinny But Not Fat. "Las hormonas. La medicación. Tienen que ponerte a dormir todo el tiempo. Sé que es para mucha gente, pero no para mí".

Sin embargo, ella y su esposo no han perdido la esperanza de que algún día tendrán otro pequeño.

"Llegué a un lugar en el que sentí exactamente que el tiempo lo es todo para Travis y para mí", explicó la estrella de Keeping Up With the Kardashians. "Entonces, siento que si realmente está destinado a ser, sucederá".

Ella agregó, "Por ahora, hemos terminado con la FIV. Decimos oraciones y esperamos que Dios nos bendiga con un bebé".